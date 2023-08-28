匯銀主管表示，台股28日開高震盪，可惜最後收盤漲幅收斂，終場收16,509.26點，上漲27.68點，外資繼續賣超37.11億元，匯市操作方面，早盤外資偏匯入，加上出口商月底實質拋匯需求，帶動新台幣趨升，但午後匯價豬羊變色，終場小貶2.4分作收，新台幣短線陷入區間盤整格局。

根據央行統計，美元指數小跌0.15％，主要亞幣升貶互見，韓元小升0.14％，其餘包括日圓回檔0.33％、人民幣貶值0.09％、新台幣貶0.08％、新加坡幣貶0.02％。

匯銀主管指出，早盤台幣隨著台股走揚，加上出口商在月底拋匯需求下，進場大賣美元，早盤一度升至31.8元，但午盤後外資賣股並持續匯出，新台幣轉而走貶，但新台幣受人民幣牽制，「貶也貶不太動」，在人行穩匯下，人民幣震盪偏貶，連帶新台幣也走入區間盤整格局，後續估持續在31.7元至32元間徘徊。

匯銀主管分析，鮑爾發言沒有釋出明確訊號，仍然不把話說死，市場解讀演說內容是鴿中偏鷹，美股走勢一度震盪，最後同步收紅，而美元則在升抵兩個多月新高後、小幅回落；後續來看，預料Fed將高利率維持一陣子，「美元短強」格局不變，降息未鬆口前，主要亞幣將續承壓。

外匯交易員則說，市場對於鮑爾談話反映告段落，後續就看美國個人消費開支（PCE）及就業數據，將牽動9月美國利率決策會議，以當前美國經濟持續亮眼來看，美元持續有撐，新台幣短線缺乏題材帶動，暫時在31.8元上下整理。