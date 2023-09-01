匯銀主管分析，台股1日上漲10.43點，外資繼續賣超85.7億元，但外資在匯市操作仍偏雙向有買有賣，上午雖有大型保管行進場賣美元，一路推升新台幣致31.81元左右，但午後外資反手匯出，看不出明確方向，加上結束月底拋補行情，「激情明顯退散」，市場觀望氣氛很濃，靜待稍後美國公布非農就業數據。

根據央行統計，美元指數雖上漲0.21％，1日主要亞幣多隨人民幣反彈，受人行穩匯措施激勵，人民幣單日升值0.41％，其次日圓則反彈0.34％、韓元升0.23％、新加坡幣升0.04％，惟新台幣小貶0.02％。

「市場一直在等開獎，成交量縮了不少」，匯銀主管指出，新台幣本周陷入狹幅區間盤整，整周持續在31.8元價位上下徘徊，缺乏題材帶動，外資進出明顯縮手，市場觀望氛圍濃厚，成交量也明顯縮小，新台幣本周續貶值1.1分或0.03％，周線再度由紅翻黑。

匯銀主管表示，下周市場並無太重要數據公布，除非外資有大幅度匯出，否則新台幣匯價很難有大波動，預料匯市持續近期狹幅區間盤整為主，持續在31.8元上下測試；但整體來看，下周貶值空間應會大於本周，主因少了出口商月底拋匯的阻擋力道，加上央行近期也都未進場調節，等於是放手新台幣貶值。

展望亞幣走勢，外匯交易員則說，人民幣受人行措施激勵，確實有拉抬效果，盤中一度升破7.24，而後拉回至7.26附近，研判市場是解讀當前大陸基本面不漂亮，人行推出振興市場措施，外資看到價格不錯，就順勢匯出買美元，「經濟還沒起來，市場乾脆先反應」，後續就看大陸政府有無進一步作為，預料人民幣先回到區間盤整格局，未來能否再次反彈，牽動整體亞幣走勢關鍵。