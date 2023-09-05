蔡烱民指出，8月美元指數上漲1.73％下，國際主要貨幣對美元貶值，歐元貶值0.83％、英鎊貶值1.03％、加拿大幣貶值2.15％、澳幣貶2.86％、日圓貶2.04％、人民幣貶2.04％、新台幣貶1.4％。至於投資運用收益，8月孳息則不少為，但在央行進場調節下，增減相互抵銷，加上主要貨幣對美元貶值，使我國外匯存底小幅下滑。

蔡烱民表示，8月外資賣超台股逾千億元，就金管會統計，外資本金淨匯出58.08億美元，而央行統計是加計股利、盈餘，匯出約90億美元左右。根據央行統計，截至8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5,625億美元，約當外匯存底99%。

蔡烱民說，外資8月淨匯出90億美元，是去年10月以來的新高匯出金額，去年9月股市大跌，台積電股價跌至380元上下，而日圓對美元也貶至150左右，當月央行也有進場調節，使外匯存底下滑43.75億美元；而本月同樣因外資匯出金額衝高，央行今年以來首次進場調節，影響外匯存底餘額下滑。

蔡烱民說明，前八月央行進場調節都是有買有賣，整體看來打平，但8月外資持續賣超，匯市又受到主要亞幣包括日圓、韓元、人民幣貶值影響下，市場供需一直是單向失衡，央行因而進場穩匯。

蔡烱民強調，8月外資雖是淨匯出，但前八月還是大致平衡，市場對股市看法沒有太大改變，而美股那斯達克續強，整體仍有一定熱度，外資領到股利也不一定就會匯出，仍以股市未來的預期為主，且即使外資股利匯出對匯市是壓力，但整體要看外資對未來看法，7、8月股利旺季的因素慢慢淡化，對匯市影響將逐漸縮小。

另，對於升息看法，蔡烱民認為，今年對股匯債市影響仍以美國景氣為主，近期評論認為美國不會有硬著陸情形，因而美股、美元續強，市場主要預期9月美國不會升息，而11月是否升息尚無一致看法，但以整體就業數據緩和、失業率拉高，加上通膨下滑，普遍都認為升息進入尾聲。

至於其他國家外匯存底，根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至7月底3兆2,043億美元、日本至7月底1兆1,243億美元、瑞士至7月底8,032億美元，印度至8月25日為5,272億元、香港至7月底4,057億美元、沙烏地阿拉伯至7月底4,018億美元、韓國至8月底為3,939億美元、新加坡至7月底3,262美元。