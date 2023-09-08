日盛越南機會基金研究團隊表示，由於越南央行第一季底便啟動接連降息、創造寬鬆的投資環境，加上受惠於解封後的觀光湧入、全球供應鏈遷徙至越南的長期優勢，2023年以來外資不論是注資越南股市、或直接投資(FDI)皆可謂不遺餘力，8月以來股市日均成交量達近10億美元，環比增長21%；接下來KRX交易系統導入與集中結算機制的實施亦有利活絡證券交易，加速自邊境市場升級至富時與MSCI新興市場指數契機，越股可謂正值多頭之際，建議投資人把握布局機會。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，據越南國家統計總局公佈 2023年社會經濟形勢報告顯示，8月份經濟已較7月份有所恢復，其中商品和零售服務成長近10%，旅遊業增幅更高達47%，一般認為，第三季及第四季將進入旺季，全年GDP有望再次迎來高峰。值得注意的是，美國總統拜登將於9月10日至11日訪問越南，此次應越南總書記阮富仲的邀請來訪，越南外交部發言人范秋姮表示，雙方將討論深化合作，探討越南在創新技術方面的經濟發展機會。另美國為越南最大出口市場，佔總額約25%，今年以來多數零售商陸續削減庫存，且上週沃爾瑪、塔吉特宣布庫存已大幅度下降，同時越南對美國的出口額7月也大幅增長，顯示出口狀況已緩步回升。

日盛越南機會基金研究團隊指出，9月10日美越高峰會，美國總統將親臨越南，重點討論半導體與人工智能相關行業合作機會，越南正從傳統產業加快參與科技產產業的腳步，而越南企業正是掌握了資金、政策、國際貿易等利多匯聚的長線契機。由於研判國際景氣將緩步復甦，看好越南優於全球的成長爆發力，建議持續關注企業表現。

對於越南股市表現，資料統計至今年8月底，過去十年任一月底進場、採「定時定額」方式投資胡志明指數2年，投資勝率近80%，平均報酬率24.8%，投資3年投資勝率更高達98%，平均報酬率超過39.2%，投資人可趁股市仍在低檔位置定時定額布局，長期投資效果顯著!