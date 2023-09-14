阿根廷8月消費者物價指數年漲124.4%，與7月相比則上漲12.4%，創下逾20年來最大月漲幅，也是該國自2002年4月（CPI月漲10.4%）以來通膨月漲幅首度出現2位數，對全球大多數國家而言，這個數字如果是通膨年增幅也夠令人瞠目結舌了。

通膨高漲使該國的貧窮率突破40%，隨著10月大選臨近，阿根廷人民對掌控國家的傳統政治精英越來越憤怒。

在通膨數據發布後，一份預測調查顯示到年底時該國年通膨率將突破169%，較一個月前預估的141%大幅上揚。

阿根廷陷入經濟危機的惡性循環中，人們對本幣披索已經沒有信心，導致幣值持續走貶、通膨率達到3位數、央行外匯存底由正轉負以及經濟萎靡不振。因為乾旱導致農損，該國經濟本就陷入困境。

阿根廷民怨高漲，勢必影響下個月的總統選舉，而政局的不確定性可能導致通膨變得更糟，讓人回想起20世紀80年代的惡性通膨。

經濟分析師Damian Di Pace表示，有些預測認為通膨可能進一步加速到180%，當我們在談論通膨創新高時，中南美洲其他國家的通膨正在降溫，「當其他拉美國家的通膨率回落至個位數時，阿根廷的通膨率已經達到3位數」。