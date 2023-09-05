農金署指出，全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有274家，其中43家逾放比率為0％，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,205.93％，較上月底1,224.40％，減少18.47個百分點。

農金署表示，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。

5月底全體農漁會信用部逾放比率0.26％
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