農業部農業金融署5日表示，截至今年7月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆2,240億元，較上月底的2兆2,204億元，增加36億元；放款總餘額1兆3,501億元，較上月底的1兆3,396億元，增加105億元；逾期放款金額為37.61億元，較上月底的36.93億元增加0.68億元，逾期放款比率為0.28％，與上個月及去年同期相同。