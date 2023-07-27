央行6月無預警祭出第5波選擇性信用管制，對雙北等特定區自然人第2戶貸款上限7成，震驚市場。今天議事錄摘要出爐，揭開央行心中所想；有位理事直言，金融危機多與房地產市場相關，央行確實須特別關注。

央行6月15日舉行第2季理監事會議，宣布利率按兵不動，符合市場預期，但意外加碼選擇性信用管制，對特定地區（六都、新竹縣市）自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制，自6月16日起實施。

央行今天公布議事錄摘要，多位理事表達新增自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成的規範，有助銀行控管放款風險、信用資源配置、健全房地產市場、促進金融穩定，因此全體理事一致同意調整選擇性信用管制。

有位理事進一步指出，鑒於金融危機的發生多與房地產市場相關，央行確實須特別關注；而且當前房地產相關貸款占總放款比例偏高，宜降低金融風險。

另位理事則說，房市價格漲勢趨緩，交易量有降溫趨勢，加上購置住宅貸款及建築貸款年增率均下降，均有助促進金融穩定；上述指標應可代表過去數度調升政策利率的效果正慢慢浮現。

有位理事補充，央行2010年6月就曾實施特定地區第2戶購屋貸款規範，這次再次實施，且僅將貸款成數由現行平均7.7成降至上限7成，相較上次規範上限6成，尚屬溫和。