銀行資金調度主管認為，進入第三季股利發放潮，7、8月正是股利發放旺季，因應外資股利入袋後的匯出需求，銀行短期資金需求持續上升，加上市場預期升息循環即將告段落，按照慣例央行反向調節，預料後續8月定存單餘額應會維持在低水位，甚至不排除直接跌破8兆元大關，一舉回到疫情爆發前的7兆元常態。

央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，基本上每兩周發行1次。

觀察近年央行公開市場操作，2020年全球央行降息救經濟，央行加碼發行定存單回收閒錢，未到期定存單餘額在前年底一度飆高至9.32兆元的史上最高水準。但去年全球央行啟動升息以來，我國央行也五度升息，一路溫和緊縮至今，並搭配維持流動性，反向減發定存單調節。

觀察每年短期資金需求高峰，包括年初的農曆年前、年中的報稅季、及第三季台股發放現金股利，加上今年央行轉為緊縮，更加大減發定存單彈性調節力道。根據央行統計，自去年6月起未到期定存單餘額跌破9兆元，後續維持在8兆元上下，至7月底未到期定存單餘額8兆1,668億元，寫下近九月新低。

央行5月因應繳稅資金需求，單月減發定存單2,630.7億元後，6月再大幅減發定存單1,724.4億元，7月減發15.8億元，提供市場短期資金需求充足的流動性，近三月共減發4,370.9億元，為市場釋放大量資金。

銀行主管分析，去年上市櫃股息總額大致底定，總計達2.036兆元，為史上次高，連二年維持在2兆元以上，短期資金需求暴增，央行不得不出手調節，即使我國貨幣政策維持緊縮，但為維護流動性，8月勢必持續減發定存單，延續「一手收錢、一手放錢」的市場操作。