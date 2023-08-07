OECD也發布了GloBE資訊申報表（GloBE Information Return, 以下簡稱「GIR」）最終範本格式，以及應予課稅原則（Subject to tax rule，以下簡稱「STTR」）報告和相關租稅協定立法範本條款與注釋。

勤業眾信提醒，不論台灣何時實施全球最低稅負制，集團營收達7.5億歐元的台商企業仍需在其他明年起實施GloBE的營運地區納稅和申報GIR。建議盡早著手進行GloBE影響評估、諮詢專業機構，同時繼續掌握全球各地區及台灣的修法動態，及時調整以因應潛在影響。

徐有德指出，當集團最終母公司所在地因有效稅率未達15％應補繳補充稅款而該國未依相關規則徵稅時，徵稅不足支出原則（UTPR）要求該集團應於其他營運地補繳母公司未達15％的稅額。

徐有德提醒，僅管目前台灣財政部尚未說明是否導入GloBE、何時上路，一旦台商集團各個營運地區將於明年實施GloBE，集團亦須於2026年6月30日前提交2024年度GIR並申報集團所有營運地區的有效稅率和補充稅款（若有）。因此，落入7.5億歐元門檻之台商集團須盡早正視此項新稅制，及早準備因應。