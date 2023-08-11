台北2023第39屆亞洲國際郵展今（11）日登場，最受矚目的是首次在亞洲展出的全球最貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值新台幣2.6億元。

此次郵展從今日至15日在台北世貿一館A區開展，以「Wandering in the Stamp World 方寸世界，任君遨郵」為主題，邀請亞洲集郵聯合會所屬的26個國家及地區會員共襄盛舉。中華郵政公司表示，本屆亞洲國際郵展以郵票展示為核心內涵，串聯呈現各主題故事及多元文化魅力。

此次郵展精心打造特色展區，展框區展示約1050框國內外從比賽中脫穎而出的優秀郵票，珍郵亮點包含「華郵第一古封」、「郵政商票實寄封」及「台灣郵票實寄封」等經典華郵，也邀請在歷屆亞洲郵展榮獲亞洲集郵聯合會大獎俱樂部的21部展集選粹參展，其中最受矚目的是首次在亞洲展出，世界最珍貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值新台幣2.6億元。

主題區以台灣意象結合世界各國特色郵票，配合每日主題打造5大主題區域，包含入口沉浸式「奇幻郵票廊道」、呈現台灣之美的「寶島風情區」、富有童趣活潑氛圍的「舞動青春區」、展現台灣特色美食及伴手禮的「美食文化區」及展示不同工藝特性郵票的「經典郵品區」。

達人分享講座則由國立故宮博物院院長蕭宗煌介紹郵票中的百年故宮典藏珍品，知名行腳節目主持人林惟毅分享國內旅遊攻略與經驗，一同探索郵票景點特色。

國際郵展5天中將搭配每日主題發行限量精美郵票，包含郵展紀念郵票、彩瓷展風華小全張、SANRIO CHARACTERS小全張、藝寫寶島情、百蝶耀經典、紫斑蝶郵資票。

詳見台北2023第39屆亞洲國際郵展官網：http://taipei2023.post.gov.tw。