中華郵政公司睽違8年再度舉辦台北亞洲國際郵展，希望帶動國內文創藝術發展，也盼提振集郵風氣。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

中華郵政公司將於8月11日至15日舉辦「台北2023第39屆亞洲國際郵展」，今年有26個國家參與，展示1050框珍貴集郵，其中全世界最貴郵票、價值新台幣2.6億元的「英屬蓋亞那一分洋紅」首次在亞洲展出。

中華郵政公司睽違8年再度舉辦台北亞洲國際郵展，希望帶動國內文創藝術發展，也盼提振集郵風氣。為期5天的展覽在台北世界貿易中心展覽一館A區登場，邀請來自26個亞洲集郵聯合會會員國家及地區共襄盛舉，展出國內、外各類珍貴郵集約1050框，並有89個來自各國的郵政及郵商設攤，展售多樣化特色郵品。

中華郵政表示，本次郵展將展出具有重大意涵的多項珍貴郵品，極富可看性，包含集郵界傳奇，首次在亞洲展出，世界上最珍貴郵票之一「英屬蓋亞那一分洋紅」。

中華郵政介紹，此郵票源於1856年初，因英屬蓋亞那預訂的郵票未能按時到達，為了應急，郵局在當地報社緊急印刷郵票，因設備簡陋，為防止偽造，郵政局長在每枚郵票上都簽了字。不過當時發行幾種面值、多少枚都未作記錄，在很長時間內，人們一直認為當時只發行了4分面值。

但在1873年，住在英屬蓋亞那首都喬治敦的15歲小集郵愛好者弗農．沃恩（Vernon Vaughan），在家中閣樓的舊文件中發現了貼在舊信封上的這枚前所未見的1分面值郵票，開啟了這枚票傳奇的一生，2021年以2.6億元由英國郵商Stanley Gibbons拍回，在140多年的時間內，這張小紙片的身價翻了數百萬倍。