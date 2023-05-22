南美國家蓋亞那中部的一所中學昨天發生宿舍大火，蓋亞那政府今天表示，已有至少20人罹難。蓋亞那總統稱這是一場「重大災難」。

法新社報導，蓋亞那政府在聲明中說，發生在馬赫迪耶中學（Mahdia Secondary School）的火災死亡人數攀升至20人，另有數人受傷。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）昨夜表示：「這是一場重大災難。真是可怕，令人痛心。」他說他已下令首都喬治城（Georgetown）的2所主要醫院進行安排，「好讓每一位需要照料的孩子能有受到儘可能最佳照料的機會」。

事發中學位於喬治城南方約200公里處，由於當地所在區域受到大雨侵襲，相關單位已派遣民間與軍方飛機前往救援。

蓋亞那在野國會議員辛赫-路易斯（Natasha Singh-Lewis）要求對火災原因進行調查。她說：「我們有必要了解這場如此可怕與致命的事故是如何發生，並採取一切必要措施來防止這樣的悲劇重演。」