電動車市面上約有10萬輛，然至2022年只有2.6萬電動車有投保車險，然而電動車車險損率高，由於電動車已是趨勢，產險公會在七月底已成立專案小組研擬電動車專屬保單，預計年底前訂出相關保單，最快明年推出。

中華民國產物保險公會於8月11日召開第九屆第二次會員代表大會。產險公會理事長李松季表示，有鑑於多國碳排放政策日趨嚴謹的背景下，各國的汽車產業面臨燃油車限制以及新能源車補貼的雙重政策推動，加速新能源電動車產業發展電動車市場迅速發展，全球各大車廠產能迅速擴大，電動車勢將成為未來發展的新趨勢；其成長的原因包括全球環保意識崛起、各國相關政策的推動、汽車電子化的趨勢等等。除了特斯拉，相關傳統車廠包括豐田（Toyota）汽車、福斯（Volkswagen）汽車、 通用汽車(GM 也都宣告要斥資投入電動車領域，足見未來電動車取代傳統汽車的方向逐漸確立。

李松季進一步指出，由於電動車車價、車輛零件、維修方式及損失幅度等皆與一般燃油車不同，目前雖然電動車輛數比重仍低，但產險公會為帶領產險業界不斷往前邁進，已由汽車險委員會組專案小組研議推展電動車專屬保單，將電動車與傳統燃油車分離開來，從條款、費率、從人因素等面向多方研究並設計電動車的專屬保單。

產險公會表示，目前只有大陸有專屬的電動車車險，將朝向車動車獨立出來，開發電動車專屬保單。因此，產險公會在七月底已組成專案小組，由富邦、泰安、南山、國泰、新安東京以及和泰產等六家產險公司研擬電動車專屬保單，期在今年年底推出電動車保單。