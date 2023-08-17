中國大陸最大通信設備製造商華為11日宣佈，今年1至6月的銷售額和去年同期相比增長3％，來到3109億元人民幣，智慧手機相關業務停止下滑，雲計算等也表現堅挺。前立委蔡正元16日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，華為當初被美國把手機捏死，營業額掉了2000多億人民幣，但華為爭氣地跨入電動車及數據庫等領域，度過最困難時刻，能浴火重生的原因就是背後有國家強力支撐，接下來輪到美國要擔心華為打垮它們的「護國神山」蘋果手機了。

蔡正元表示，華為是靠通信設備，也就是基地台、交換機系統起家的，後來是全球第一個從通信設備轉到手機的廠商，轉型很成功。

而華為接下來要往哪邊走，在蔡正元看來，當然會讓美國很擔心，因為中芯、小米沒能力挑戰蘋果手機，但華為有機會，「蘋果手機是美國的護國神山！」

蔡正元提到，美國動不動就擔心，大陸有什麼東西可在美國探測情報，所以為了不讓華為手機進入美國市場，乾脆把華為手機「捏死」，還要把其通信設備在全世界的標案給切掉。

「讓華為沒有成長空間，也讓華為買不到最高階的半導體！」蔡正元強調，可是華為很爭氣，跨入電動汽車領域和數據庫，從華為今年上半年的營業額及淨利率成長觀察，顯然已度過最困難時刻。

蔡正元直言，華為屬標竿式的民族企業，幸好有一個很強的國家在後面撐著，相對來說，台灣的台積電，被美國拿棒子一打就頭昏腦脹，趕快跑去美國亞利桑那，「這個就是國家力量撐跟不撐，面對美國的霸權能不能生存，一個很重要的原因。」