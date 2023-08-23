綜合媒體報導，SIA向成員提供的文件顯示，華為至少收購了兩間現有工廠，並正在興建至少3座工廠。SIA表示，華為去年開始涉足晶片生產，並從政府及總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。
相關分析指出，若華為以其他公司的名義建設和購買設施而不披露其參與情況，那該公司或許能夠繞過美國政府的限制，間接購買美國晶片製造設備和其他原本被禁止的供應品。美國商務部表示，正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。
美國半導體行業協會（SIA）表示，華為正在中國大陸各地低調打造一系列半導體製造設施，這個製造網路可讓華為繞過美國的制裁，並推進中國大陸希望升級半導體技術的戰略。
綜合媒體報導，SIA向成員提供的文件顯示，華為至少收購了兩間現有工廠，並正在興建至少3座工廠。SIA表示，華為去年開始涉足晶片生產，並從政府及總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。
相關分析指出，若華為以其他公司的名義建設和購買設施而不披露其參與情況，那該公司或許能夠繞過美國政府的限制，間接購買美國晶片製造設備和其他原本被禁止的供應品。美國商務部表示，正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。
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