8月消費者信心指數（CCI）28日發布，總指數為67.51點，與上個月比較下降0.88點，結束連續3個月的上升；且本次調查六項分項指標全部下降，一改上個月六項分項指標的全部上升。

CCI調研單位國立中央大學台灣經濟發展研究中心表示，六項分項指標的下跌幅度，從跌幅最大到最小，依序為「未來半年投資股票時機」（3.7點），「未來半年國內物價水準」（0.6點），「未來半年購買耐久性財貨時機」（0.35點），「未來半年家庭經濟狀況」（0.3點），「未來半年國內就業機會」（0.2點），「未來半年國內經濟景氣」（0.15點）。

中大台經中心表示，從絕對水準來看，本月的六項分項指標有五項為低於100的偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標為111.4點，呈現樂觀。

台股大盤在8月間明顯下滑，8/1為短期最高點的17,212， 到8/21走低到16,381，不到3星期內快速下跌超過900點，且由先前領漲的AI概念股翻身落馬，給股市散戶上了一堂震撼課。

中大台經中心執行長吳大任表示，此次調查較為突出部份是國人對於「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為80.75點，在六項分項指標中，僅次於「購買耐久性財貨時機」，且較去年同期還要高，是因為8月為暑假的消費旺季、出國旅遊也很多。

吳大任指出，實際上主計總處才剛公布2023年台灣GDP年增預估值1.61%，今年無法保二，出口數據、工業生產也出現連續衰退，民眾仍反映對國內經濟前景沒有心灰，和今年第二季的民間消費大爆發有最大關係。