有北歐寶藏男孩、挪威清新小王子之稱的「Peder Elias」實在太愛台灣，繼6月音樂祭、9月頒獎典禮之後，終於要達成心願，正式宣佈將於10月31日要在Legacy Taipei舉辦首場台灣演唱會，短短半年間來三次也刷新疫情之後歐美音樂人訪台的最高紀錄。

2018 年以〈Simple〉一曲正式出道，而至今在 Spotify 平台上締造了超過 1700 萬次的單曲〈Good For You〉，更成為Peder Elias爆紅的關鍵，俊俏外型與清新嗓音迅速在亞洲受到矚目，也與SEVENTEEN 小分隊 BSS、(G)I-DLE 成員 YUQI、車銀優等 KPOP 群星越洋合作，而去年則用單曲〈Hide and Seek〉連霸KKBOX西洋新歌榜多日冠軍，當時他甚至還發文跨海向台灣「珍珠 Pearl」（台灣歌迷暱稱）道謝，「我從來沒拿過任何榜單冠軍，真的超感謝台灣的歌迷！」

日前他在TikTok、IG上傳了翻唱Jung Kook 夯曲「Seven」，除了獲得來自全球的網友熱烈好評，連原唱柾國都跑來點愛心；日前結束短暫暑假後，馬上投入一連串的歐洲音樂祭行程，也抽空參加 全世界最大的青年足球＜挪威盃錦標賽 ＞ ，倡導(Together Equality) 為平權而踢，每個青年孩子都可以為自己的夢想而努力，接下來能創作出什麼新作品也令歌迷期待不已。

對於能夠接連受邀參加6月「So Wonderful Festival」、9月KKBOX頒獎典禮，即將締造一年來台三次演出紀錄的Peder Elias．先前接受台灣媒體訪問時就強烈透露想要來舉辦個人演唱會的心願，也難忘6月來台上通告宣傳時，品嚐各種台灣零食與美食的「盛況」，連英文教學節目都弄成吃播，配合度超高的他對於各種新奇事物都躍躍欲試，也透過主辦單位向歌迷們喊話，10月31的台北演唱會一定要來同樂。