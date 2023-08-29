新亞建今年上半年的營業毛利率3.94％，已由去年同期的毛損轉正；皇昌今年上半年毛利率6.25％，年提升2.46個百分點。

台灣區營造公會指出，在缺工、通膨衝擊下，政府已意識到低預算標案無法順利發包，因此近期重大公共工程案的毛利率均有提升，這有利廠商參與，營造廠承攬公共工程的意願也會提高。

新亞建指出，先前國內公共工程標案的利潤總在「毛三到四」，若遇原物料上漲、缺 工缺料等不可預期的變數，更增加承攬營造廠的營運負擔及壓力。不過，在政府有感許多公共工程因此造成流標、發包延宕後，已改善公共工程毛利。

手中在建工程有90％都是公共工程的新亞建，在公共工程毛利提升，以及原物料價格回落下，今年上半年的營運已由虧轉盈。新亞建預期，全年的營收獲利都會比去年好很多，有高幅度的成長。

工信工程今年上半年的營業毛利率7.03％，比去年同期提升了2.89個百分點，市場指出，工信上半年稅後淨利雖只有788萬元，已比去年同期虧損好。在進入下半年入帳傳統高峰，配合原物料價格回檔、物調補貼，工信下半年的營運表現還會比上半年強。