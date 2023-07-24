公司稱，預期淨利下降，是因集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；大陸經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩，導致全球智能手機市場需求不振，及行業競爭加劇；及集團改進擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響。
在2023年下半年，集團仍然持續採取措施提高營運效率，執行積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團的努力，以及持續向其他垂直領域的擴張計劃，集團對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。
大陸蘋概股、在港股上市的瑞聲科技公布最新盈利預警，預期今年上半年股東應占綜合淨利下跌至人民幣（下同）1.22億元至1.57億元，較2022年同期減少約55％至65％；而今年上半年收入按年則輕微減少。受此消息影響，瑞聲股價24日表現低迷，截至11點，報港幣16.96元，跌幅3.09％。
公司稱，預期淨利下降，是因集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；大陸經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩，導致全球智能手機市場需求不振，及行業競爭加劇；及集團改進擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響。
在2023年下半年，集團仍然持續採取措施提高營運效率，執行積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團的努力，以及持續向其他垂直領域的擴張計劃，集團對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。