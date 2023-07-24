公司稱，預期淨利下降，是因集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；大陸經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩，導致全球智能手機市場需求不振，及行業競爭加劇；及集團改進擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響。

在2023年下半年，集團仍然持續採取措施提高營運效率，執行積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團的努力，以及持續向其他垂直領域的擴張計劃，集團對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。