魏哲家說，台積電最近應客戶要求在世界各地蓋很多生產線，很努力做本身分內的事情，也聽到關切聲音，質疑台積電把應該在台灣的投資停頓。魏哲家強調「沒有」，全球研發中心啟用就是跟台灣人民展現台積電根留台灣的決心。

魏哲家表示，要向政府多年來的支持與鼓勵表達感謝之意，政府長期在水、電、土地及人才培育給予支持，如果沒有政府的支持，台積電無法有這樣的成績。他強調，台積電對綠能發電、環保會全力以赴，善盡對社會、國家及全世界的責任與義務

他說，台積電有很多生產基地，在台灣很多地方，包括新竹縣市、台中市、台南市及高雄市，因為各地政府讓員工安心快樂工作，才能讓台積電在世界占一席之地。

魏哲家向客戶表示，台積電會繼續努力不懈投資研發，讓客戶發展最佳產品。他並對台積電研發單位表達感謝之意，研發單位在世界是數一數二。

魏哲家還向創辦人張忠謀表達最高的敬意與感謝，他說，在張忠謀30幾年領導下，台積電才能有這樣成就。他表示，張忠謀雖然退休，不過影響力沒有退休。全球研發中心啟用是台積電技術領先的里程碑，希望不會辜負張忠謀的期待。