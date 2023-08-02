台積電美國廠進度落後，已宣布將量產時間從2024延至2025年，董事長劉德音將此歸咎於擁有興建晶圓廠特殊專業能力的勞工不足，此事遭當地工會砲轟，痛批台積電此舉背後是想引進低廉的外籍勞工，引起網友們熱烈討論。

亞利桑那最大工會之一、亞利桑那建築貿易協會會長巴特勒（Aaron Butler）撰寫專欄砲轟台積電將美國廠延遲原因怪在當地工人身上，巴特勒也說，台積電並沒有說明當地勞工到底哪裡不足，就將責任推到他們身上，「很冒犯人也很不正確。」

巴特勒也強調，過去美國勞工協助英特爾興建與裝配晶圓廠，是經驗豐富的勞動力，台積電將以此為藉口，引起薪資較為低廉的外籍勞工。

此事迫使台積電出面回應，公司強調，暫時從台灣調派專業人員支援該晶圓廠特定工程，並不會影響當地1萬2千名現場員工的配置，也不會影響在美國的招聘工作，此外，台積電也沒有以外籍工作人員取代當地工人的計畫。

PTT網友們熱烈討論，許多人提到此情此景與張忠謀先前的預測不謀而合，「忘了老張的提醒，雖然也來不及了」、「老張有預言惹，嘻嘻」、「老張早說過不適合，但被逼的」、「看到美國的態度，真的覺得張忠謀可憐」、「老張早就知道了。」

此外，有些人擔心，美國廠就此成為台積電的累贅，「缺少廉價勞工這個最大優勢，台積電的未來…」、「沒廉價勞工可以操 沒競爭力了」、「台積電是靠爆肝撐起來的」、「英特爾會被GG超車，就是美國勞工不當奴工」、「台積電美國生產成本大概2-3倍吧，想到就很恐怖。」