AI晶片帶動先進封裝需求強勁，台積電、三星揭開新一波搶單大戰。外媒報導，由於台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，無法吃下輝達（Nvidia）所有訂單，讓三星有機會瓜分輝達部分先進封裝訂單，並供應第三代高頻寬記憶體（HBM3）。

事實上，輝達執行長黃仁勳5月底來台時曾表示，輝達供應鏈將力求多元性，目前最高階H100晶片除了給台積電代工外，也將加入三星、英特爾。沒想到，黃仁勳「轉單說」可能成真，受到此消息影響，台積電今（2）日股價一度大跌9元，終場跌幅稍收歛，下跌6元（或1%），收在561元。

BusinessKorea報導，半導體業界人士透露，三星正與輝達展開合作，目前輝達GPU所用的HBM3和先進封裝訂單，已進入技術驗證階段，一旦驗證程序完成，輝達將向三星採購HBM3，並將高階GPU H100晶片的先進封裝委託給三星生產。

輝達原本多數GPU先進封裝都交由台積電代工，並使用台積電先進CoWoS封裝技術，但隨著近期AI晶片需求暴增，台積電產能無法滿足客戶需求，促使輝達將部分訂單轉向三星，不再由台積電獨吞肥單。

半導體業內人士預測，先進封裝競爭力將決定半導體企業未來的命運。

台積電目前在HBM和GPU先進封裝技術超越對手，早在2011年就切入CoWoS封裝技術，至2021年跨入第五代，並於7月25日宣布投資900億台幣，在銅鑼科學園區設立先進封裝廠。

TrendForce最新報告指出，至2023年底，台積電CoWoS先進封裝產能可望達到月產能1.2萬片，其強勁動能可望延續到2024年，如果設備進駐順利，年產能可望達到12萬片，甚至可能在2024年翻倍。