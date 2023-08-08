美銀分析師Vivek Arya在周一出具的報告中維持輝達的「買進」評級與550美元目標價不變，意味著看好該AI股再可望再漲約22%。

日前調研機構Aletheia甚至喊出輝達股價上看1000美元。

雖然在AI大趨勢崛起下，該分析師對輝達的光明前景仍然感到樂觀，但他也承認即將發布的第二財季財報可能沒有5月份公布的第一財季財報那麼令人驚豔，相反地，Arya認為輝達將過渡到「執行期」，能否成功過渡則取決於其擴大AI晶片供應以滿足需求的能力。

他表示，我們預期市場情緒將轉為謹慎。需求不是問題，供應才是。

Arya預期輝達第二財季營收將達到或略高於110億美元，意即較上年同期大幅成長64%。他並預估輝達第三財季營收可能達到約120億美元，即增長提速到100%。

此外，該公司近期股價走勢可能取決於執行長黃仁勳提出的指引，以及公司的營收增長是曇花一現還是能繼續維持。Arya表示，考量到美國雲端服務供應商的資本支出環境其實談不上炙熱，輝達獲得的崇高預測能否持續下去將成為投資人關注的焦點，應注意聆聽公司高層對於營收能否持續加速成長的看法。

在今年大漲之後，Arya認為輝達在8月23日盤後發布財報後股價可能進行橫向整理或小幅走低，但該公司的長期機會才是Arya關注的重點。該分析師預估輝達的長期每股盈餘可能邁向20～25美元，這將有助消化其目前高達39倍的預期本益比。

他並預期輝達的總營收將以26%的複合年增長率（CAGR）擴大，到2027年可望達到1090億美元。

美銀不是唯一看好輝達到2027年營收將突破1000億美元大關的華爾街大行。瑞穗預測到2027年，輝達營收可能超過3000億美元。輝達上年度營收約為270億美元。