台積電赴美建廠進度落後，4奈米製程技術的量產時間將推遲至2025年。對此，當地工會領袖批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，這是台積電想要引進低薪勞工的藉口。退役少將栗正傑2日在《新聞大白話》節目表示，他親自致電美國亞利桑那建廠工程師，對方強調，晶圓廠有很多管線需要專門技術人員，但美國5、6年才蓋1座晶圓廠，台灣1年蓋2座，美國嚴重缺乏這類專業技術工人，美國工會成員則根本好吃懶做。

「我今天早上特別打電話給台積電在亞利桑那建廠的這些工程師！請教說到底為什麼會發生這種事情？」栗正傑提到，2024年說要完工量產的，拖到2025年。對方跟自己說：你不能稱這些人叫作「低薪勞工」，其實這些是高級的技術人員！

栗正傑指出，因為晶圓廠的蓋廠跟一般的蓋廠，鋼筋水泥是不一樣的。鋼筋水泥的工人很好找，你不用當地工人，從台灣送過去？光這個旅費就不得了！但是現在缺的是什麼？這個晶圓廠配廠的時候，他有很多的管線，需要專門的技術人員。

「因為這個管線運輸，他舉一個例子。」栗正傑強調，他裡面走的是強酸、強鹼，或者是電氣，或高階機密的儀器，那需要專業人員，因為管線如果銲接不好的話，氣體露洩出來的話，很可能就會自燃，甚至於爆炸！所以要有專業工人，「那美國自己有沒有這種專業的焊工呢？沒有！」

栗正傑表示，「他說沒有，我說美國這麼進步的國家，為什麼會沒有呢？」請教他，他說因為美國5、6年才蓋1座晶圓廠，台灣1年蓋2座！所以台灣這種技術人員很多，不但有，而且他們要經過考試、證照合格，才可以去做這種銲接的工作。他說光舉這樣一個管線問題，就可以看出來。

栗正傑直言，他說美國這些勞工工會成員，根本是好吃懶做！「美國技術工缺到什麼程度？我講不算！」美國前國防部長艾斯培在他的《一觸即發》書中，第165頁講的，美國光一艘杜魯門號航空母艦，就因為電力系統在船上沒有辦法修，必須要靠港區三個月。從這件小事就可以看出來，美國基礎的勞動力，在專業技術人員這塊是極度地缺乏！