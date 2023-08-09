台積電到高雄設廠一波三折，昨台積電終於證實投資高雄2奈米新廠先進製程，計畫於2025年量產。而台積電將進駐的楠梓產業園區，未來將納入南科管理局第3園區（楠梓園區），高市府將於下周一舉辦環差說明會。

台積電總裁魏哲家今年4月20日在法說會上透露，高雄廠將彈性調整，把28奈米轉為先進製程。不過，後續開發期程等細節遲未對外說明，昨台積電董事會通過3大投資案特別受到市場矚目，其中證實高雄2奈米新廠先進製程，計畫於2025年量產。

對此，高雄市經發局回應，台積電高雄廠先進製程建廠工程持續進行中，市府會全力協助企業針對營運所需要的各項作業，落實高雄廠建廠目標及營運計畫，做企業最強後盾。

針對台積電高雄廠用地部分，所屬的楠梓產業園區，原本高市府報編的產業園區，目前園區已加緊施工興建，而國發會已在今年5月審議通過，將楠梓產業園區納入南部科學園區擴建為高雄第3園區（楠梓園區）。

楠梓產業園區基地原屬中油高雄煉油廠的特種工業區，南科管理局為配合半導體業布局，將採「一次籌設，分階段納入」方式辦理，第1階段為台積電所屬的29.8公頃，預計2023年完成相關程序後納入，第2階段為145公頃，預計2025年納入。

高市府則將於8月14日下午於中油高雄煉油廠宏南訓練教室，舉辦「楠梓產業園區設置計畫」環境影響差異分析之健康風險評估規畫及範疇說明會，因應全球半導體產業供應鏈之發展趨勢，進駐廠商擬於楠梓產業園區引進先進製程，與審查在案之環說報告所載之內容有差異，須依據環境影響評估法規定辦理。