周一（14日）美國沒有重大經濟數據出爐。在缺乏主要指標引領下，美股3大指數開盤後持續在平盤上下震盪。電動車大廠特斯拉宣布，在中國銷售的Model Y部分車型最高降價1.4萬人民幣（約新台幣6.2萬元）等促銷措施，再度引發獲利疑慮，拖累早盤股價一度暴跌逾3%。

截至台北時間14日晚間11點07分，道瓊工業指數下跌15.39點（或0.04%），暫報35266.01點；那斯達克指數上漲78.08點（或0.57%），暫報13722.93點；標普500指數上漲13.47點（或0.30%），暫報4477.52點；費城半導體指數上漲58.83點（或1.67%），暫報3573.37點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果漲0.85%，谷歌母公司Alphabet與亞馬遜上漲逾1%，微軟與臉書母公司Meta均漲約0.5%。半導體類股表現較為強勁，輝達漲5%，超微漲逾2%，台積電ADR漲0.84%，聯電ADR漲0.57%。

美股財報季已近尾聲，迄今已有超過90%的標普500指數成分公司公布財報。不過本周仍有家得寶（Home Depot）與沃爾瑪（Walmart）等重要零售商公布財報。除了零售商財報，投資人也將從周二公布的7月零售銷售數據，了解美國消費者消費狀況。