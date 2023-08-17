美國聯準會7月會議紀要暗示利率可能進一步升高，美國指標公債殖利率站上15年新高使美股承壓，周三主要指數全面下跌，台股今(17)日早盤下挫跌逾130點，約來到16311.1點。
台積電早盤下跌3元至539元，聯電跌逾1.5%面臨43元保衛戰。AI指標股緯創、英業達、神達跌逾1.5%，英業達跌幅較輕，跌約0.5%以內。
值得留意的是，外資近期持續匯出，已連續5個交易日賣超台股，過去12個交易日中，有10日賣超台股，累計8月至16日，累計賣超台股規模約901.05億元。
道瓊工業指數下跌180.65點或0.52%，收34765.74點，標準普爾指數下挫33.53點或0.76%，收4404.33點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌156.42點或1.15%，收13474.63點，費城半導體指數下滑73.88點或2.08%，收3480.08點。
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