台股今（23日）以16440.39點開出，小漲近50點，權值股台積電漲5元，觸及546元，AI族群表現疲軟，廣達下跌2元，觸及256.5元，緯創跌1.5元，觸及122元。

台股昨（22日）上漲56.12點，收在16437.61點，成交值為3035.5億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超52.67億。自營商賣超36.27億，投信買超29.22億，外資及陸資買超59.72億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌174.86點（或0.51%）至34288.83點，那斯達克漲8.28點（或0.06%）至13505.87點，標普500指數跌12.22點（或0.28%）至4387.55點，費城半導體指數挫低33.05點（或0.93%）至3527.69點。

全球投資人靜待輝達財報，輝達股價創新高後翻黑下跌近2%，科技巨頭漲跌互見，加上標普公司下調美國多家銀行並修改展望，市場觀望氣氛仍濃厚，台積電ADR下跌0.09%。