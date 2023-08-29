美國7月個人消費支出（PCE）價格指數將於周四發布，這是聯準會偏好的通膨指標，緊接著非農就業報告將於周五揭曉。

周一收盤，道瓊指數漲213.08點或0.62%，報34,559.98點。標普500指數漲27.60點或0.63%，報34,433.31點。那斯達克指數漲114.48點或0.84%，報313,705.13點。費城半導體指數漲42.22點或1.21%，收在3,537.87點。

標普500指數11大類股普遍收高，僅公用事業股微跌0.04%。通訊服務類股漲1.05%表現最佳；其次為科技股漲0.81%。

輝達上漲1.78%，且是標普500指數交投最熱絡的股票，成交值達到310億美元。

其他巨型科技股亦普遍走高，蘋果和谷歌母公司Alphabet都上漲近0.9%。臉書母公司Meta漲1.67%。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤會面，並就中國對英特爾和美光等美國企業施加限制表達關切。美光上漲2.5%，英特爾漲1.1%。

3M龐大的耳塞訴訟案可望達成和解，股價上漲5.2%，以及高盛出售投資諮詢業務，股價上漲1.8%，給大盤帶來最大的提振。

台股ADR全漲，台積電漲0.97%，聯電漲1.89%，日月光漲0.61%，中華電信漲0.41%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲2.25%，受惠於中國政府宣布周一起股票交易印花稅減半徵收，以活化市場並重振投資信心。

標普500指數上漲與下跌股數比為5.5：1。

標普500指數有10檔成分股創新高、2檔創新低。那斯達克指數有54檔成分股創新高、162檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為81億股，過去20日全日均量為108億股。

8月美股整體表現疲弱，道瓊指數本月以來下跌2.8%，標普500指數跌3.4%，那斯達克指數跌4.5%。