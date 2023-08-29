外資今年青睞台股，據證期局統計至今年7月底，外資與陸資持有台股市值達22兆6,822億元，過去外資只能交易台股，而不能將台股做為擔保品獲取資金。

高晶萍指出，這項開放措施是今年美僑商會提出的白皮書建議之一，今年3月時已修法，並取得央行同意，未來外資如有從事海外投資活動的資金需求時，可以用台灣上市櫃股票做擔保品獲取資金，不必賣出台股部位，有助增加外資資金運用彈性及持有台股的意願，進而減少以賣出國內股票作為取得資金的來源。

此次開放外資可用台股作擔保品，在境外借外幣做交易，首要前提是想借外幣的外資，及接受台股作擔保品的境外券商或銀行，雙方都必須是台灣合格登記的境外外國機構投資人（FINI）。而可從事的「境外投資活動」包括，境外有價證券借貸、境外衍生性金融商品交易及外幣資金借貸等。

擔保品提供者每月要在交易所系統登錄擔保品提供者、擔保品收受者及擔保品管理者的名稱、國內有價證券擔保品的名稱、數量、市值及擔保品價值等。

高晶萍強調，自實施日起，外資如有從事海外投資活動的資金需求，可用我國上市櫃股票（上市964檔、上櫃693檔股票）做為擔保品獲取資金，無需賣出台股持股部位，對促進金融市場流動性，及強化證券交易市場穩定性均有助益。