金融業今年獲利可期。金管會今（29日）舉行中元節普渡，金管會主委黃天牧受訪表示，認為今年金融業獲利可以比去年好，雖美國升息、國際政經情況還無法預測，但期待業者在目前的金融情況下表現越來越好。

上半年金融三業獲利雖仍呈衰退，但衰退幅度已縮小到不到1成。黃天牧表示，預期今年金融業獲利應該會比去年好，但會比去年好到多少，目前還無法預測，主要是美國升息、國際政經情勢還無法預測，但目前來講，今年獲利有比去年改善，也期待金融業者可以在目前的金融情況下，表現比去年更好。

對於台股的表現，黃天牧也表示，台股目前表現在亞股裡只僅次於日本，希望台股能秉持這樣的態勢，繼續好好發展。股市重點在基本面，短期漲跌可平常心看待，目前基本面仍是向上發展，外資到目前仍呈現買超，但也提醒投資人要審慎選股、注意風險。

據金管會統計，上半年金融三業稅前淨利為3,748億元，年減8%，年減幅度比前五月的31%縮小許多，顯示金融三業獲利已逐漸回神。