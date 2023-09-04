美國經濟持續強勁，越來越多人相信聯準會「Higher for Longer」的政策基調將維持更久。蘇皓毅指出，過去2年的通膨有其歷史因素，在疫情、烏俄戰爭等事件不再重演的情況下，市場面對再通膨壓力（reinflation）的機率低，升息尾端確實已經到來。

此外，代表美國經濟火車頭的非農就業數據仍維持強健，在失業率低的理想狀況下，經濟陷入深度衰退的可能性不高。另一個可能情境則是頑強的通膨隨著時間減弱，最終接近聯準會的2％目標。蘇皓毅表示，在此狀況下聯準會將逐步調降利率，同時維持實質利率為正。

蘇皓毅表示，目前預測數據透露景氣可能持續穩健復甦，在經濟溫和成長、通膨適當的狀態下，即便利率並非在最低水位，卻也可能呈現「金髮女孩經濟」樣貌，正所謂「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，意謂此時正是投資人高掛船帆、順風行船的好時機。

蘇皓毅指出，美國經濟數據持續穩健，企業財報多數優於預期，整體獲利動能已脫離首季谷底，後續更應樂觀看待，在類股輪動狀況下掌握拉回低點積極布局，或運用定期（不）定額與母子基金進行加碼。

債市方面，在聯準會尚未宣布停止升息之際，美國10年期公債殖利率近期升至2007年以來高點，造就極佳買進時點。蘇皓毅表示，美債仍具有無法替代地位，即使聯準會短期內降息機率不高，壓縮債券價格資本利得空間，目前的高債息收入仍相當具吸引力。

蘇皓毅指出，投資級公司債目前殖利率甚至媲美過去的非投資等級債，又具抵禦景氣下行的防禦力，建議投資人可趁機加碼。