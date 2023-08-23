自群益官網淨值組成數據及經理人對群益台灣精選高息ETF配息政策的表態，可以發現其結合「精選真高息」的選股邏輯，及「未來四季穩定配息」的配息策略，也就是說以群益台灣精選高息ETF現有可分配股利為2.67元來推估，未來至少四季配息不會低於首次配息金額0.54元，強勢回應投資人對台股高息ETF能穩定配出高息的殷切期待。

對關心群益台灣精選高息ETF基金在9月是否還能領到高息的投資人來說，可從其最新基金淨值組成來分析觀察，以21日群益台灣精選高息ETF的淨值組成為例，其淨值20元之相關占比項目與金額為，面額15元、可分配投資收益2.67元、資本利得2.33元。

從目前可分配投資收益已達2.67元來看，群益台灣精選高息ETF即使每次維持與6月首次配息相同配息水準0.54元，仍足以支應四個季度以上的股息，搭配收益平準金機制，無論ETF規模如何變動，也能維持配息水準的穩定性。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，群益台灣精選高息ETF選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說每年在企業宣告當年股利後，5月底即依宣告股利率選股，讓其得以在除權息旺季時領到豐沛股利。

今年群益台灣精選高息ETF已精準卡位高息，未來配息政策將積極求「穩」，規劃將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。

群益投信指出，在今年高息ETF競相配高息、給投資人驚喜的大環境下，群益台灣精選高息ETF要給投資人既驚喜又透明的配息政策，將其打造成「配息高又穩」的台股高息ETF。

再加上首次配息高達0.54元，但僅花一個月的時間即完成填息，說明「真高息」、「穩配息」、「能填息」的群益台灣精選高息ETF，可充份滿足投資人以高息打造穩定現金流的需求，是新一代長期存股極佳理財工具。