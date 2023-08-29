國泰投信建議想投資債市的投資人留意兩大關鍵，第一是避免違約風險，建議挑選信評在投資等級以上的發行人。根據機構統計，金融業的平均違約率比非金融業還低，故投資級以上的債券中，又以金融債為公司債市中的首選穩健標的。第二是債券收益率，長天期的金融債收益率優於公債和一般公司債，加上長天期債券的價格對利率變動敏感，未來聯準會降息時，有機會債息和資本利得兼收。

投資人關切美債降評是否引發美國銀行信用評等的疑慮，對此法人表示，美債雖然被降評，但從現實面來看，美國公債仍被視為全球最安全且流動性最高的資產，市場地位在短時間內很難動搖，且大部分美國大型銀行仍屬高信用評等，觀察投資級主順位金融債利差在消息過後沒有明顯擴大，顯示市場對降評消息的反應不大。銀行業在2008年金融海嘯過後，受到更嚴格的規範要求，國際組織金融穩定委員會(FSB)每年都會公布全球系統性重要銀行名單(G-SIBs)，G-SIBs銀行需要提列額外的資本緩衝以降低銀行的資產風險，整體而言，美國大型銀行業的財務體質強健，投資人無需過度擔憂。

國泰投信指出，將於9月募集「國泰10年以上投資級金融債券ETF」追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，該指數從公司債中篩選出信評在投資等級以上的金融產業債券，9成以上是全球系統性重要銀行，為全台首檔設計每月配息，並加入收益平準金制度的債券ETF，發行價更是台灣首檔15元的公司債ETF，讓小資族也能輕鬆進入債券市場，掌握全球即將結束升息的債市佈局良機，9月開募預期將引爆申購熱潮。