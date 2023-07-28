儘管全球景氣復甦緩慢，NB庫存逐步去化，拉貨動能回升，順達第2季合併營收為45.73億元，季增17.36%，營業毛利為3.66億元，季增22.76%，單季合併毛利率為8.01%，季增0.35個百分點，年減1.06個百分點，營業淨利為1.45億元，季增7.29%，營業淨利率為3.18%，季減0.3個百分點，在業外挹注下，單季稅後盈餘2.5億元，季增1.21倍，單季每股盈餘為1.66元。

順達今年上半年合併營收為84.69億元，年減2.04%，營業毛利為6.65億元，年減10.33%，合併毛利率為7.85%，年減0.72個百分點，營業淨利為2.8億元，年減20.13%，營業淨利率為3.31%，年減0.76個百分點，稅後盈餘為3.63億元，年減16.63%，每股盈餘為2.42元。

展望下半年，順達科表示，全球大環境不佳，謹慎看待下半年營運，不過公司持續佈局非IT產品，今年非IT產品佔營收比重可望接近10%，希望明年佔比可以達15%。