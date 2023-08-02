港股長江基建2日下跌2.78％，收報40.25港幣。
公司數據顯示，期內集團於各業務範疇及營運市場表現理想，電能實業為集團提供10.66億港幣之溢利貢獻，年增3％。以業務所在地貨幣計算，該集團溢利貢獻增長7％。香港及海外業務均營運表現穩健。
截至6月底，集團持有現金120億港幣，負債淨額對總資本淨額比率為9％。長建主席李澤鉅在業績報告中表示，環球市場依然充斥不明朗因素，通膨壓力及地緣政治張力未見減退，在此經營環境下，長建之業務仍表現強勁，展現堅韌實力。
長江基建公布，截至6月底止中期股東應佔盈利42.39億港幣，年減3.86％，主要由於外幣兌港港幣表現走弱及財務成本上升，以業務所在地貨幣計算，業績則增長4％。期內營業額為195.34億港幣，年減2.71％。
港股長江基建2日下跌2.78％，收報40.25港幣。
公司數據顯示，期內集團於各業務範疇及營運市場表現理想，電能實業為集團提供10.66億港幣之溢利貢獻，年增3％。以業務所在地貨幣計算，該集團溢利貢獻增長7％。香港及海外業務均營運表現穩健。
截至6月底，集團持有現金120億港幣，負債淨額對總資本淨額比率為9％。長建主席李澤鉅在業績報告中表示，環球市場依然充斥不明朗因素，通膨壓力及地緣政治張力未見減退，在此經營環境下，長建之業務仍表現強勁，展現堅韌實力。
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