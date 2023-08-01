香港明報報導，恒生指數成分股中，25檔漲，53檔下跌，2檔持平。創科實業漲2.56％，收報90.3港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌10.12％，收報7.55港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，13檔漲，17檔下跌。漲幅最大的是明源雲，收報4.8港幣，漲2.78％。跌幅最大的是眾安在線，收報24.2港幣，跌4.72％。
恒生指數1日收盤跌67點，跌幅為0.34％，收報20,011點，大盤成交額1,351億港幣，日減25.95％。國企指數跌44點，跌幅為0.65％，收報6,854點。恒生科技指數收報4,538點，跌0.26％。建行、美團、友邦拖累大盤。匯控、阿里巴巴、中移動貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，25檔漲，53檔下跌，2檔持平。創科實業漲2.56％，收報90.3港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌10.12％，收報7.55港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，13檔漲，17檔下跌。漲幅最大的是明源雲，收報4.8港幣，漲2.78％。跌幅最大的是眾安在線，收報24.2港幣，跌4.72％。
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