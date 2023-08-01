香港明報報導，恒生指數成分股中，25檔漲，53檔下跌，2檔持平。創科實業漲2.56％，收報90.3港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌10.12％，收報7.55港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，13檔漲，17檔下跌。漲幅最大的是明源雲，收報4.8港幣，漲2.78％。跌幅最大的是眾安在線，收報24.2港幣，跌4.72％。