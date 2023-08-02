數據分析平台Visible Alpha調查24位析師意見，上季iPhone銷售可能下降逾2％，遜於去年同期的年增近3％，以及前一季（1至3月）的年增1.5％。

蘋果歷年皆在秋季發表新產品，等待新品的消費者不急於換機，第三季向來是蘋果的淡季。新一代iPhone 15預計9月亮相，部分機種可能採用更普遍的Type-C轉接頭，分析師預測新機能帶動一波換機潮，預料能小幅提振7至9月季度的營收。

蘋果的財報可能打斷亮眼的財報季，臉書母公司Meta、Alphabet和微軟等科技巨頭先前皆公布強勁的業績，反映雲端業務韌性和數位廣告銷售上揚。

研究機構TECHnalysis Research分析師歐唐諾（Bob O'Donnell）表示：「蘋果也未能從總體經濟趨勢中倖免。」

隨著人工智慧（AI）逐漸成為兵家必爭之地，分析師指出，蘋果如何利用AI來促進成長，亦是本次財報的觀察重點之一。外媒先前報導，蘋果正悄悄打造用來創造大型語言模型的「Ajax」架構。

富國銀行分析師表示，蘋果談論AI抱負將成為市場關注焦點，任何有關AI的談話都可能拉抬股價。

市場預期iPhone銷售疲軟主要來自美洲市場，預估營收下滑6％。第三大市場大陸的營收預計持平，反映大陸經濟復甦力道不平均。Piper Sandler分析師指出，印度強勁的銷售動能可輕易抵銷大陸的銷售疲態。

根據FactSet預測，華爾街預估上季iPhone營收達403億美元，Mac營收達66億美元，iPad營收為65億美元，後兩者皆年減10％。

服務業務預料是蘋果上季業績的一大亮點，主要拜廣告市場回溫所賜。占蘋果整體營收四分之一的服務業務，上季營收估計年增5.7％。