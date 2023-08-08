財政部今天公布7月出口387.3億美元、年減10.4%，雖寫連11黑，但幅度收斂至9個月來最小，其中受惠AI商機大爆發，伺服器、顯示卡等資通與視聽產品出口90.7億美元，創單月新高。

展望後市，財政部統計處估計，8月出口規模將落在363億美元至383億美元，衰退幅度5%至10%，也就是說，有望看到年減幅縮小至個位數，並維持出口最快9月、最慢11月轉正的預測。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口金額為387.3億美元、年減10.4%，連11黑；進口302.5億美元、年減20.9%。出進口互抵後，7月出超84.8億美元，為歷年單月最高。

7月出口值回升至9個月來最高、減幅收斂至9個月來最小，財政部統計處長蔡美娜分析，主要是AI新興應用商機挹注，且科技產品開始邁入季節性旺季，但年減幅度仍有1成，嚴格來說表現不算太理想，而這背後受5大因素牽制。

首先，蔡美娜表示，全球通膨雖放緩，但仍處相對高點，且貨幣緊縮帶來的壓力，持續打擊消費、投資信心；第二，中國受內部、外部需求偏弱的夾擊，導致經濟復甦力道不足。

第三，供應鏈庫存調整壓力尚未完全解除，影響國內廠商接單動能；第四是出口產品價格下跌，產生壓抑效果；第五，比較基期偏高。

觀察7月主要出口貨品，蔡美娜表示，資通與視聽產品「大放異彩」，出口90.7億美元、創歷年單月新高，年增54.1%、寫近13年來最大成長幅度；主要是因AI應用熱潮，帶動顯示卡、音效卡、伺服器的需求暢旺，同時，隨著個人電腦庫存調整出現落底跡象，歐美對電腦零附件拉貨回升。

電子零組件方面，7月出口156.1億美元、年減7.9%， 蔡美娜指出，由於終端需求持續疲軟，出口業者的客戶審慎調控庫存，使其中的積體電路外銷未見明顯起色、年減6.2%。

至於傳產貨品，蔡美娜表示，7月礦產品出口10.3億美元、年減57.3%，主要是去年同期全球經濟解封、邊境鬆綁，帶動油品需求來到高點，墊高了基期，加上近一年油價回軟所致。

化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品，7月出口年減幅分別為31.2%、28.8%、28.1%。蔡美娜說明，共同因素是供需失衡，且面臨相當沉重的價格競爭壓力。

機械方面，7月出口年減22.1%，蔡美娜表示，主要是受國際間普遍性的投資低落影響，不管是自動化生產或工具機、半導體用設備，乃至於各項專業機具的需求，目前仍陷於停滯。

此外，7月進口寫連9黑，蔡美娜指出，除過去基期太高，主要反映整體進口農工原料行情滑落，加上經濟前景不明，影響國內廠商的備料意願，比如半導體設備投資放緩，7月進口年減31.5%。（編輯：楊蘭軒）1120808