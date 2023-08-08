凱基投信債券投資管理部主管陳侑宣表示，本次降評事件影響應屬短期效應。本次惠譽降評主要理由是財政惡化可期、債務上限談判不順等，但這些負面因素在美國國會通過債務上限談判之前，市場早已反映過一輪。另外，本次降評並非美債第一次遭降評，在2011年8月，標普首次調降美債信評，即使當初同時有歐債危機干擾，後續股市也在兩個月後回到降評前水準，美債利率後續也重返下降趨勢。綜合以上，研判金融市場對本次降評不致做出過於不理性反應，因此後續市場利率走向，仍將回歸升息循環結束、經濟緩步進入軟著陸情境為主要考量。

觀察過去六次升息循環，在最後一次升息後，如果投資美國公債、投資等級公司債以及BBB級投資等級債，不管持有3個月、6個月或是12個月，BBB級投資等級債提供的平均報酬率均優於美國公債及美國投資等級公司債。

凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘表示，BBB級投資等級債券勝出原因，主要為相對豐厚的利差提供較高利息收益，也可望在後續降息情境中創造出可觀的資本利得空間。因此當降評事件短期內將美債利率推高至近期高點，反而製造BBB級投資等級債的進場甜蜜點。

劉書銘指出，在升息循環尾聲情境下，投資長天期高殖利率的債券可收雙重功效，在利率維持高檔情境下，高信用品質搭配高殖利率的債券可提供穩健高利息收益；在利率逐步回落情境下，長天期搭配高殖利率的債券可提供豐厚資本利得。

法人提醒，在追求高殖利率時，法人若要兼顧收益品質，又想兼顧長期穩健配發收益的能力，可布局在投資等級債中殖利率較高的BBB級債券，當價格回檔，都是不錯的進場時點。