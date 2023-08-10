關注美股9日表現，S&P500下跌31.67點，下跌幅度0.70％，收在4,467.71點；道瓊指數下跌191.13點，下跌幅度0.54％，收在35,123.36點；那斯達克下跌 162.30點，下跌幅度1.17％，收在13,722.02點；費城半導體指數下跌68.95點，跌幅1.87％，收在3,610.47點。

美總統拜登簽署行政命令，限制美國實體向中國半導體、量子運算、人工智慧領域的投資，由於美國政府將在未來45天收集公眾意見，且禁令可能經過多次的微調，因此預計生效日將落在明年，白宮表示此投資禁令將與去年推出的出口禁令相輔相成，打擊中國敏感科技的發展並確保美國國安。

根據《彭博》報導，知情人士透露美國政府將對中國投資禁令設立營收門檻，限制禁令範圍在營收至少一半來自禁令涵蓋領域的中國企業，因此受影響程度最大的可能將是中國的高科技新創產業，但阿里巴巴、騰訊等多數收入來自其他領域的大公司可能不會受到投資禁令限制。

第一金投顧表示，近日市場持續消化美債降評及穆迪下調美國銀行評級的利空，融資餘額來到2,254.5億元，仍屬偏高水位，降至2,000億元以下為較健康水準。AI類股7月瘋漲、市場籌碼凌亂，待回檔整理後，長期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭。

另外，MSCI季度調整預計8月11日凌晨公布，並於8月31日尾盤生效，台股權重有望小幅調升，加上近期個股密集除權息，台股中多格局仍在。操作上慎防修正風險、嚴格停損，嚴控資金持股水位。

統一投顧分析，由於市場等待今晚公布的美國CPI數據，預估微幅增加，大盤受到美債信、銀行被調降評，加上國際科技股美超微、NVIDIA回檔等因素，近期台股震盪劇烈，跌破短均線，但僅五日、十日短均線下行；月線、季線仍上揚，目前仍守穩季線，研判短線盤勢仍是震盪打底格局。