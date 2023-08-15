7月31日，台股強勢主流AI族群突然走調急殺，指標股廣達（2382）及緯創（3231）當天震盪幅度逾10%，終場苦吞跌停也讓市場驚恐，投資人急問「AI行情結束了嗎？」不料，美超微（Supermicro）9日在法說會上所公布的第三季財測，營收及獲利不如預期，造成盤後股價重挫23%，成了壓倒台股AI族群的另一根稻草。
「AI股變BI（台語：悲哀）股了嗎？」多數法人認為，AI並非如市場所言已經BI，但是部分AI族群個股大漲1、2倍後，短線拉回30-40%確實不少，但就長線來看，拉回幅度並不多，「如果要搶短線反彈，可以在個股5日線及月、季線進行區間操作，如果是長線投資人，則是可在股價壓回到長期均線附近再尋找切入點。」
身為輝達（Nvidia）伺服器主要代工夥伴，對於自家第三季財測不如市場預期，美超微執行長梁見後指出，「主要是因為關鍵元件短缺，但情況已有所改善。」此外，AI晶片大廠輝達也將在8月23日公布第二季財報，能否交出如今年5月所公布的驚艷財測？外資法人則預估，輝達這次財報表現應該會有不錯的表現，甚到有可能還比先前財測還高，主要是因為輝達的AI晶片到目前仍供不應求，但預期市場的反應可能不會像之前那麼熱烈。
引爆台股AI風潮的關鍵人物，非輝達執行長黃仁勳莫屬。2022年11月ChatGPT橫空問世後，輝達的GPU成了全球AI（人工智慧）晶片的最大供應商，可說是獨一的玩家，黃仁勳也成了AI教父級人物。今年2月，黃仁勳在加州大學伯克利分校演講時就喊出，「ChatGPT是人工智慧的『iPhone 時刻』」，因為ChatGPT出現後，初估已有500多家新創開發出有用的應用程式，就像當年iPhone出現時，玩家可以在短短幾個週末就能寫出受歡迎的APP。」
今年5月24日輝達公布第一季財報，對第二季的財測，樂觀預期營收將達110億美元，季增率達50%，遠高於市場預期71.5億美元與第一季持平表現。「當企業陸續將生成式AI應用到包括到產品、服務等領域，加速運算的需求將大增。」人稱「老黃」的黃仁勳在法說會上的直言，也開啟了台股近期AI趴的起點。
而被科技業暱稱為「蘇媽」的53歲超微（AMD）執行長蘇姿丰，在黃仁勳5月來台後，7月17日也炫風式來台，短短四天的行程中，緊湊的訪廠、創新日、晚宴等，蘇姿丰密集跟供應商碰面，固樁意味相當濃厚。
蘇姿丰在7月19日超微創新日上表示，「AI是很大的機會，我覺得，對科技業來說，在未來5-10年最大的一個機會，事實上我們覺得，AI在所有類別產品都會出現，從最高階的CPU、GPU到邊緣運算，PC產品都會有AI，我們的產品也會有更多AI能力，這些都是很大型的投資，我們在技術上投入很多資源，這是非常好的市場機會。」
一家投顧高層告訴CTWANT記者說，「兩大晶片大廠執行長接連來台固樁，代表了大家對於AI看法的有志一同。上一個引領全球的產品是什麼？答案就是iPhone，它不僅可以改變人類生活型態，也可以為大家帶來便利性，而AI也符合了這兩個核心要素。當然投資人也會思考這樣的趨勢到底能走多遠走多久，我們一樣以iPhone為例，經過了數10年，到現在每年新機發表會還是會引起市場不小的關注，換言之，既然是能改變生活的產品，就有機會擁有好幾年的榮景。」
而之前外資所點名的中東AI伺服器訂單，緯穎（3231）財務長暨發言人陳昌偉8日也在法說會上指出，這是國家級別的全新資料中心，包含了雲端運算基礎設備及高速運算基礎設施，主要是以AI伺服器為主，同時也對可達較高散熱寧的浸沒式液冷方案有較高的接受度。智璞產業趨勢研究所執行副總監科技中心主任林偉智說，中東各國加入AI戰局，不會瞄準生產，而是鎖定服務，對台灣利大於弊，相關的晶片或設備採買會有明顯挹注。
投顧高層就直言，「從許多國際大廠紛紛搶購訓練AI模型所使用的GPU，就可以知道AI是來真的，ChatGPT的問世，讓更多使用著捧著現金訂閱升級為更強更快更新一代的模型。」目前不僅有國際大公司持續投資相關研發應用，消費者也花錢買單，這是非常良好的正向循環，並非空有投資沒有實際獲利轉換，「總的來說，市況不BI！」
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