7月31日，台股強勢主流AI族群突然走調急殺，指標股廣達（2382）及緯創（3231）當天震盪幅度逾10%，終場苦吞跌停也讓市場驚恐，投資人急問「AI行情結束了嗎？」不料，美超微（Supermicro）9日在法說會上所公布的第三季財測，營收及獲利不如預期，造成盤後股價重挫23%，成了壓倒台股AI族群的另一根稻草。

「AI股變BI（台語：悲哀）股了嗎？」多數法人認為，AI並非如市場所言已經BI，但是部分AI族群個股大漲1、2倍後，短線拉回30-40%確實不少，但就長線來看，拉回幅度並不多，「如果要搶短線反彈，可以在個股5日線及月、季線進行區間操作，如果是長線投資人，則是可在股價壓回到長期均線附近再尋找切入點。」

身為輝達（Nvidia）伺服器主要代工夥伴，對於自家第三季財測不如市場預期，美超微執行長梁見後指出，「主要是因為關鍵元件短缺，但情況已有所改善。」此外，AI晶片大廠輝達也將在8月23日公布第二季財報，能否交出如今年5月所公布的驚艷財測？外資法人則預估，輝達這次財報表現應該會有不錯的表現，甚到有可能還比先前財測還高，主要是因為輝達的AI晶片到目前仍供不應求，但預期市場的反應可能不會像之前那麼熱烈。

輝達主要代工夥伴美超微在法說會中釋出缺料及第三季財測不如市場預期，成為AI族群的壓力來源。（圖／劉耿豪攝））

引爆台股AI風潮的關鍵人物，非輝達執行長黃仁勳莫屬。2022年11月ChatGPT橫空問世後，輝達的GPU成了全球AI（人工智慧）晶片的最大供應商，可說是獨一的玩家，黃仁勳也成了AI教父級人物。今年2月，黃仁勳在加州大學伯克利分校演講時就喊出，「ChatGPT是人工智慧的『iPhone 時刻』」，因為ChatGPT出現後，初估已有500多家新創開發出有用的應用程式，就像當年iPhone出現時，玩家可以在短短幾個週末就能寫出受歡迎的APP。」

今年5月24日輝達公布第一季財報，對第二季的財測，樂觀預期營收將達110億美元，季增率達50%，遠高於市場預期71.5億美元與第一季持平表現。「當企業陸續將生成式AI應用到包括到產品、服務等領域，加速運算的需求將大增。」人稱「老黃」的黃仁勳在法說會上的直言，也開啟了台股近期AI趴的起點。

而被科技業暱稱為「蘇媽」的53歲超微（AMD）執行長蘇姿丰，在黃仁勳5月來台後，7月17日也炫風式來台，短短四天的行程中，緊湊的訪廠、創新日、晚宴等，蘇姿丰密集跟供應商碰面，固樁意味相當濃厚。

蘇姿丰在7月19日超微創新日上表示，「AI是很大的機會，我覺得，對科技業來說，在未來5-10年最大的一個機會，事實上我們覺得，AI在所有類別產品都會出現，從最高階的CPU、GPU到邊緣運算，PC產品都會有AI，我們的產品也會有更多AI能力，這些都是很大型的投資，我們在技術上投入很多資源，這是非常好的市場機會。」

輝達8月初推出最新的AI超級電腦，加上23日公佈第二季財報，也讓市場屏息以待。（圖／翻攝自Nvidia Keynote Highlights）

一家投顧高層告訴CTWANT記者說，「兩大晶片大廠執行長接連來台固樁，代表了大家對於AI看法的有志一同。上一個引領全球的產品是什麼？答案就是iPhone，它不僅可以改變人類生活型態，也可以為大家帶來便利性，而AI也符合了這兩個核心要素。當然投資人也會思考這樣的趨勢到底能走多遠走多久，我們一樣以iPhone為例，經過了數10年，到現在每年新機發表會還是會引起市場不小的關注，換言之，既然是能改變生活的產品，就有機會擁有好幾年的榮景。」

而之前外資所點名的中東AI伺服器訂單，緯穎（3231）財務長暨發言人陳昌偉8日也在法說會上指出，這是國家級別的全新資料中心，包含了雲端運算基礎設備及高速運算基礎設施，主要是以AI伺服器為主，同時也對可達較高散熱寧的浸沒式液冷方案有較高的接受度。智璞產業趨勢研究所執行副總監科技中心主任林偉智說，中東各國加入AI戰局，不會瞄準生產，而是鎖定服務，對台灣利大於弊，相關的晶片或設備採買會有明顯挹注。

投顧高層就直言，「從許多國際大廠紛紛搶購訓練AI模型所使用的GPU，就可以知道AI是來真的，ChatGPT的問世，讓更多使用著捧著現金訂閱升級為更強更快更新一代的模型。」目前不僅有國際大公司持續投資相關研發應用，消費者也花錢買單，這是非常良好的正向循環，並非空有投資沒有實際獲利轉換，「總的來說，市況不BI！」

更多 CTWANT 報導