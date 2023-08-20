永豐投顧分析，技術指標日KD已在超賣區間，加權股價指數已跌破16,600點M頭頸線位置，目前在半年線16,300點附近試探支撐性，若16,300點不守，很可能完成M頭型態，滿足位置則在15,800點，但永豐投顧認為，第三季雖需求遲滯，但在AI產業方興未艾以及PC/NB庫存調整已至健康水位下，2024年又將有換機潮的情況下，需求一旦啟動，百業待發。目前台股已跌千點，且日KD在20以下，建議反相操作，逢低佈局。

現階段外資受國際氛圍偏空影響一路倒貨，投信反而在此期間一路逢低買超，觀察過去投信與外資行為，回顧在5月中旬15,500平台附近外資倒貨，投信一路承接，而後指數一路爬升至萬七而投信在17,200點之上一路逢高出脫，顯然是市場贏家，且操作靈活，故建議參考投信軌跡。

在總經部分，安聯投信台股團隊表示，這段期間雖然是空窗期，但在聯準會7月會議紀要公布後，美債來到高點，總經對於市場的重要性與不確定性有升溫跡象，尤其是美債殖利率攀揚，須留意市場氣氛對投資的壓抑度。至於在中國地產風波，安聯投信台股團隊表示，直接影響有限，主要還是應該檢視風波背後所可能對中國未來需求如原物料等的動能變化。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，在主流股除了AI之外，蘋果新機預計於9月13日發表，目前新機首波備貨量為8600-8900萬支，與前一代持平，看好新機的主晶片、長焦潛望鏡頭、DRAM、機殼、充電等都將有明顯升級，除將帶動相關供應鏈，對於刺激換機需求亦能帶來正面幫助。