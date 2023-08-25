關注美股最新走勢，道瓊工業指數下跌373.5點，或1.08％，收在34,099點；標普500指數下跌59.6點，或1.34％，收在4,376.31點；Nasdaq指數下跌257.0點，或1.87％，收在13,463.9點；費半指數下跌120點，或3.35％，收在3,481.30點

統一投顧表示，市場擔憂聯準會主席鮑威爾在全球央行年會可能維持鷹派立場，增加升息憂慮，今晨波士頓聯準銀行總裁亦表示可能進一步升息，美股回檔，台股目前以半年線到季線區間整理視之。中期來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。

美債及美國多家中小型銀行的信評降級，中國房市爆雷及金融機構問題，金融風險擔憂再起，使全球股市回檔。擔憂通膨再起及美債標售，對股市也產生資金收縮的現象。關注重點為JacksonHole會議，將攸關未來利率政策走向。建議布局趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍功及航太、汽車零組件及電動車等族群。