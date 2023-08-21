關注美股18日表現，道瓊工業指數上漲25點，或0.07％，收在34,500點；標普500指數下跌0.64點，或0.01％，收在4,369點；NASDAQ指數下跌26.14點，或0.19％，收在13,290點；費半指數上漲16.38點，或0.47％，收在3,462.73點。

美國聯準會堪薩斯分行本周將舉行全球央行年會，聯準會主席鮑爾預計將在美國時間8月25日發表有關經濟展望的演說；根據《路透》最新對110位分析師的調查，99人認為9月FOMC會議將維持利率不變，另外僅有23人認為聯準會將在年內再升息1碼、2人認為再升息2碼，對明年利率走向給出預估的95位分析師當中有79位認為降息時間點將落在明年上半年。

統一投顧分析，台股近期三度回測半年線16,280點，成交量也放大至3,800億元。從結構來看，金融受到中國房地產風暴影響，上周五初步止穩，但是AI龍頭遭受到獲利了結賣壓。研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，預期在半年線附近整理，之後企業營運狀況佳的股票可望脫穎而出。

本周關注NVIDIA財報，對AI類股展望將有重大影響，盤面資金聚焦AI 類股、網通等，台光電、奇鋐、智原、廣達、金像電、智易、波若威，短線可留意。

台新投顧認為，台股目前已無財報干擾，日後若可持續止穩，有利於類股輪漲，建議可先留意iPhone 15供應鏈、網通股，部分AI概念股仍在季線上方，強於大盤，也可短線操作。