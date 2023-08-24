關注美股最新走勢，道瓊工業指數上漲184點，或0.53％，收在34,472點；標普500指數上漲48.46點，或1.10％，收在4,436.01點；Nasdaq指數上漲215.16點，或1.59％，收在13,721.0點；費半指數上漲74.31點，或2.10％，收在3,602.01點。

輝達周三盤後公布上季業績表現優於預期，財報顯示，上季營收為135.1億美元，季增 88％，較去年同期翻倍，調整後淨利為67.4億美元，調整後EPS為2.70美元，較去年同期暴增逾四倍，凸顯輝達在生成式AI領域的核心地位。

統一投顧指出，台股近期在半年線之上量縮整理，而在台積電帶動下，昨日反彈站上10 日線，加上技術指標來到超賣區，短線有反彈機會，反彈反壓點抓在月線與季線之間16,800～16,900。中期來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。

凱基投顧分析，目前盤面須關注輝達財報公布後，大盤是否能補量至月均量水準站上16,583點，形成短多攻擊訊號。大盤在半年線之上築底即將告一段落，若能站上16,583點，代表跌深反彈行情正式展開，屆時可關注AI概念股是否持續成為盤面反彈重心所在，另外，短線操作上也可留意反彈已站上短期均線與月、季線之上相較大盤強勢個股。