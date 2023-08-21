投資人消化了債息升高與中國經濟疲軟等利空消息。上周五美國公債殖利率已較近期高點回落。

上周五道瓊指數微漲0.07%，標普500指數微跌0.01%，那斯達克指數跌0.2%。

在低迷的夏季市場中，主要指數周線全黑，那斯達克指數周跌約2.6%，自去年12月以來首次連跌三周。道瓊指數周跌2.2%，創下3月以來最大單周跌幅。標普500指數周跌2.1%，為2月以來首次連跌三周。

LPL金融首席全球策略師Quincy Krosby表示，短線而言，標普500指數已經處於超賣區。

焦點股方面，Palo Alto Networks上周五公布的獲利表現優於市場預期，盤後股價大漲11%；惟截至上周五收盤，本月以來仍下跌了16%。

該資安公司上季經調整後的每股盈餘為1.44美元，優於分析師預估的1.28美元。營收較上年同期略為下滑至19.53億美元，略低於分析師預估的19.56億美元。

Palo Alto Networks預估本季經調整後每股盈餘介於1.15～1.17美元，優於市場預估的每股盈餘1.11美元。惟該公司預估本季營收介於18.2億～18.5億美元，不及市場預估的19.3億美元。

本周市場將關注兩大重要事件：AI晶片輝達（Nvidia）將於周三盤後發布財報，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周五上午將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的美國央行年會上發表談話。