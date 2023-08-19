七月一波AI狂潮堪比二年前航海王熱度，但八月起緯創大股東宏碁賣股、NVIDIA跳過CoWoS製程推出低價版AI晶片等利空，讓許多原本滿心歡喜的觀潮人，因不及撤退而反被浪潮捲走，AI瞬時成了BI(悲哀)。

時序來到七月營收及半年報公布的交會期，市場氛圍從原本樂觀的作夢行情回歸到業績行情之際，正值美陸兩地股市風雨飄搖，台股破季線直往萬六靠攏的混沌未明，接下來如何為選前最後衝刺做好選股工作，有以下的選股模式：

找尋大股東一邊收割一邊栽的蛛絲馬跡

AI狂潮到底只是喝了再上還是已然攻頂莫衷一是，但從歷史上的「國巨董娘賣股」及「台航申讓陽明」兩個案例來看，大股東大量賣股往往是判斷股價後勢的重要訊號。

由此反推這次宏碁賣緯創3.3萬張，提款40.22億均賣在121.8元，的確對未來股價有絕對的殺傷力。但值得留意的是：宏碁一邊賣緯創另一邊卻參與「統振」(6170)一萬張的私募案(宏碁持股統振10%)，認購價40.05元，這和當初認緯創現增的價位相近，不禁讓人聯想到宏碁是否一邊收割一邊插秧，再複製另一個緯創第二的模式在啟動。

統振早期從事電池模組OEM/ODM，自2019年轉型為金融科技創新業務，為國內第一家與金管會合作沙盒實驗的公司，並將50%的業務移往外籍移工預付卡及匯款金融服務。而外籍移工預付卡及匯兌業務，需要勞工局執照，目前國內只核准二張，統振為其一，這或許就是宏碁看中統振的一大關鍵。

展望未來，市場預估統振跨境金流服務Q-Pay及跨國演唱會線上商機E-Ticket的擴大，明年EPS有挑戰3.51元的機會。而宏碁既認統振私募，是否為複製自家子公司：宏碁資訊、安碁資訊三位數股價的模式，值得期待。

透過購併啟動營收與股價成長模式

現今，營收成長是股價成長的不二法門，從前波的「高力」、「華孚」股價從不到50元一路飆升至三位數即是明證。但這二者是靠自行擴廠接收新訂單而來的成長，一家公司還有更快的方法可以讓營收大幅躍升，就是透過購併變轉投資公司直接認列營收，講更實際點，就是花錢買營收買客戶的模式。

歷史上該模式著名的案例為「上銀」與「保瑞-KY」，從購併正式納入營收計算股價漲幅分別為12.8倍及6.1倍，十分驚人。

而這種模式如今又在「康舒」(6282)上顯現。自從年初康舒宣布買入瑞典儲能大廠ABB旗下電源事業部，到七月火速完成交割並納入營收，最後公布七月營收為26.78億元創歷史新高觀察，可以看出公司第二代接班人許介立的企圖心。

展望未來，以去年ABB電源部門120億元營收來看，每月應可貢獻康舒8~10億元的營收規模。再觀察去年八月至今年六月康舒的營收至多為25億元，換言之未來一年在加計該部門後，月月營收正成長外，甚至有機會月月創新高，這還是在不計算該部門歐美客戶會成長的基礎估算出來的，但市場只想到七月營收利多實現，未曾想後後續一年的訂單成長，實乃上銀併以色列MagaFabs Motion模式的複製貼上，單憑這點，股價在後AI時代就極具法人認養動力，自然值得鎖股期待。

本文作者：林友銘

(本文摘自《理財周刊1199期》)