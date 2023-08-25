權值股今日有台積電(2330)領跌，開低走低，終場收跌3.19%，惟今日最低點、報在546元；聯電(2303)亦下跌1.92%、報在43.5元；鴻海(2317)開低震盪小跌1.37%，收在108元；權值股中僅有聯發科(2454)相對抗跌，早盤後一路力撐盤上小漲，終場收在694元、漲0.43%。

Nvidia漲勢一日告吹，AI族群今哀鴻遍野，緯創(3231)午盤後一度跌停隨即打開，終場收跌111元，差一檔跌停，廣達(2382)跌幅也逾6.5%，宏碁(2353)、華碩(2357)下跌逾4%，其餘光寶科(2301)、神達(3706)、技嘉(2376)、英業達(2356)等無一倖免，全數走跌。

電子股中今有封測族群上演強勢抗跌秀，有鑑於CoWoS先進封裝產能吃緊下，日月光投控(3711)早盤後一路拉高，上漲逾3%，帶動概念股菱生(2369)大漲6%，京元電子(2449)、逸昌(3567)、台星科(3265)、頎邦(6147)等相對大盤展現抗跌力道。

陸委會宣布9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動，陸籍團客部分，初期規劃來台每天限額2000人次，消息一出，觀光股漲聲響起，啟動低檔反彈，寒舍(2739)、雲品(2748)、美食-KY(2723)、新天地(8940)、亞都(5703)、燦星旅(2719)、易飛網(2734)、寶得利(5301)等，全數攻上漲停。

分析師表示，美國Fed颳起鷹派作風，加上AI族群僅一日行情，衝擊今日台股重挫，市場聚焦Fed主席鮑爾將於台灣今晚談話，目前市場預期應不會太戲劇性，除暗示升息周期即將結束外，仍會強調須維持高利率更長時間以抑制通膨，同時會根據經濟數據，不排除降息可能，惟在揭曉前，市場仍擔憂聯準會升息態度，目前仍以半年線到季線區間整理視之。中期來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。