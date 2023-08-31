外媒披露，拜登政府擴大對輝達人工智慧（AI）晶片出口限制，除了中國大陸外，限制範圍擴及至中東地區，但未具體說明哪些國家。此前，有消息指出，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國搶購數千片輝達晶片，以加入全球AI軍備競賽。

路透報導，輝達本周提交一份文件顯示，「在2024財年第二季（截至7月30日），美國政府通知我們，A100及H100產品要運往某些客戶和其他地區，包括中東部分國家，必須額外申請出口許可。」

美國當局通常以國家安全為由實施出口管制，例如去年對中國祭出晶片出口禁令，主要為打壓中國軍事科技方面發展。目前尚不清楚將AI晶片出口至中東地區會構成哪些風險。

輝達在這份文件中並未提到華府最新限制的理由，也沒有具體說明禁運哪些中東國家，儘管限制擴及A100 和 H100晶片，但不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。

英媒電訊報報導，沙國去年曾與中國簽署戰略夥伴協議，包括深化AI合作等。此前，有消息指出，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國搶購數千片輝達晶片，以加入全球AI軍備競賽。

美國政府對最輝達最新出口限制，就是為了斷開中東地區與中國在AI方面的交流。